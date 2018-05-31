ГИБДД планирует сделать знак "шипы" необязательным для автомобилистов, сообщает DEITA.RU.

Соответствующий проект поправок в правила дорожного движения уже подготовлен.

Напомним, этот знак стал обязательным в апреле прошлого года. Его необходимо было устанавливать на заднем стекле автомобиля, если он оборудован шипованными шинами. За отсутствие этого знака был предусмотрен штраф 500 рублей.

Как пишет РГ, мнения водителей по данному вопросу разделились, поэтому решено изменить правила. Сейчас планируется не совсем отказаться от этого знака, а сделать его необязательным для установки. Это будет рекомендательная норма.

Таисия Масина