В полицию с заявлением о мошеннических действиях обратился житель Владивостока, лишившийся крупной суммы. Мужчина рассказал, что пострадал от действий малознакомого гражданина, предложившего ему выгодную коммерческую сделку, сообщает корреспондент "DEITA.RU".

Поверив обещаниям злоумышленника, коммерсант передал ему 270 тысяч долларов, а также более 800 тысяч рублей. После получения денег, мужчина пообещал хороший доход от совместной коммерческой деятельности и - пропал.

Все попытки выйти на связь с аферистом заканчивались безрезультатно, поэтому потерпевший решил обратиться за помощью в полицию. Мужчина назвал фамилию подозреваемого, а также указал его телефон, который уже не работал.

По факту мошенничества стражи порядка проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Игорь Бегунов