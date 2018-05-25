В рыбный порт Владивостока прибыла крупная партия продукции, движение которой по Приморскому краю в итоге запретили, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Речь идет о 24 тоннах свиного желатина, приехавшего из Китая с нарушениями ветеринарно-санитарных требований. При проведении контроля инспекторами установлено, что на маркировке всей продукции отсутствует название и адрес импортера, а это не соответствует Техническому регламенту Таможенного союза.

На основании действующего законодательства России и Евразийского экономического союза специалисты ведомства приняли решение запретить дальнейшее движение поднадзорной продукции.

Таисия Масина