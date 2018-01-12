Дорожные знаки «Остановка запрещена» появятся по двум новым адресам во Владивостоке, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

В конце января остановку запретят в районе дома № 32а по улице Толстого и на улице Узбекской. Рядом с дорожными знаками появится и знак «Работает эвакуатор».

Данная мера, по мнению специалистов необходима, для обеспечения безопасности в краевом центре.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало о том, что на улице Чапаева во Владивостоке запретят парковать автомобили вдоль дороги.

Екатерина Лапкина