Евросоюз требует с Евросоюза 1,4 миллиарда евро за ограничение импорта свинины из стран ЕС, сообщает «Deita.ru».

Однако, Минэкономразвития недоумевает, на основании чего выдвинуто такое требование и считает его несостоятельным.

По этому поводу высказался первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Как пишет РИА ФАН, он выразил надежду, что Россия предпримет все меры, чтобы ограничить поступления из Европы белкового сырья и овощей. Депутат уверен, что ЕС - оторванная от реалий жизни организация, представители которой готовы буквально уничтожить целые отрасли сельского хозяйства в Европе, чтобы подчеркнуть свою значимость. .

Также Онищенко заявил, что в европейском агропромышленном хозяйстве есть существенные и системные изъяны, а ЕС ведет торгово-экономические отношения c РФ, использует двойные стандарты: «Это те случаи, когда для России готовится продукция, заранее не соответствующая требованиям качества. Институт министров Евросоюза является инструментом, который необходим лишь для того, чтобы неукоснительно выполнять те требования, которые им поступают из-за океана, то есть, требования Соединенных Штатов».

Парламентарий напомнил, что в Польше и некоторых других прибалтийских странах зафиксирована африканская чума свиней, в связи с чем Россия совершенно обоснованно запретила импорт мяса из этих государств, а ЕС между тем требует, чтобы Россия закупала их некачественную продукцию, которая опасна для и для сельского хозяйства, и для потребителя. В связи с этим, по мнению Геннадия Онищенко, стоит "подготовиться и предъявить системные требования вообще ко всей продукции Евросоюза".

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что названо ведомство, угрожающее здоровью россиян.

Таисия Масина