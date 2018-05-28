Еврокомиссия намерена ввести запрет на использование одноразовой продукции из пластика и ввести сбор в размере 80 центов за каждый килограмм непригодного к переработке пластикового мусора, сообщает DEITA.RU по материалам РИА ФАН.

Планируется, что доходы от штрафов за неперерабатываемый мусор будут перечисляться в бюджет ЕС. В список запрещенных к использованию войдут одноразовые столовые приборы, тарелки, трубочки для напитков, ватные палочки, упаковка для еды и крепления для воздушных шариков.

Таким образом Евросоюз пытается сократить количество пластиковых отходов и найти альтернативу одноразовым изделиям из пластика, которая должна быть доступна и сопоставима по цене.

Напомним, в России экологический сбор для производителей одноразовой посуды может быть введет в 2019 году.