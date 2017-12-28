Нуждающиеся семьи смогут написать заявления на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала сразу после новогодних праздников, об этом «Deita.ru» сообщили в Пенсионном фонде России.

Эта выплата положена только семьям, где ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года. Кроме того, получить эти средства смогут не все. Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно смело подавать заявление.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации и алименты. Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских прав.

Средства будут выплачиваться до достижения ребенком полутора лет. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости можно приостановить.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что программу маткапитала продлили и разрешили использовать еще и на это.

Таисия Масина