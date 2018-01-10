Фабрики «Заря» во Владивостоке вошло в топ-10 лучших общественных пространств, созданных в России в 2017 году, сообщает DEITA.RU. Подборку лучших общественных пространств опубликовал журнал Strelka Magazine.

В 2017 году там установили деревянные помосты, реечные фасады и удобные скамейки. В проекте использовали «ржавый» металл, бетон, натуральную древесину. На входе появилась огромная швейная машинка из фанеры – привлекающий внимание элемент может стать символом нового городского пространства. Такой дизайн — художественное воплощение фантазии мастеров проектных мастерских Concretejungle + Skameyka architects, которые занимаются облагораживанием территории «Зари» с 2014 года.





Отметим, в 2014 году у фабрики «Заря» сменился собственник, и было принято решение создать там единое общественное пространство с кафе, мастерскими, офисами и магазинами, ориентированными на дизайн и ремесло.

В число лучших общественных пространств также вошли бульвар на улице Рахова в Саратове, Парк Зарядье, Хохловская площадь и парк «Горка» в Москве, бульвар Строителей в Кемерово, набережная реки Везёлки в Белгороде, набережная и спуск к реке Урал в Оренбурге, парк «Краснодар» в Краснодаре.

Екатерина Лапкина