Фанаты фильмов о Гарри Поттере снял собственный фильм, сообщает DEITA.RU.

Картина получила название «Волан-Де-Морт: Истоки Наследника». Фильм посвящен будущему величайшему темному волшебнику Волан-Де-Морту.

В фильмы показаны события, происходившие в детстве и юности темного волшебника.

Отметим, фильм стал фанатским в полном смысле этого слова: он был снят фанатами Поттерианы для таких же фанатов на деньги, собранные неравнодушными к Поттериане пользователями на Kickstarter (кампанию по сбору средств провели еще в 2016 году).

Ранее DEITA.RU сообщало, что открылся волшебно-дешевый магазин товаров по мотивам "Гарри Поттера".

Виктор Бруевич