Федеральная антимонопольная служба раскрыла 19 картельных сговоров в оборонном секторе на торгах и тем самым спасла для государства 14 миллиардов рублей по государственным контрактам, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал руководитель ФАС Игорь Артемьев, в ходе регистрации по госконтрактам цен было снижено на сумму более 13,9 миллиардов рублей. Также выдано предписаний о возврате государству незаконно полученного дохода на сумму более 1,2 миллиарда рублей.

Как пишет РИА ФАН, ФАС по сравнению с Рособоронзаказом в 10 раз увеличила объем наложенных штрафов.

Таисия Масина