В минувшие выходные лучший горнолыжный курорт страны вновь стал местом притяжения, сообщает DEITA.RU.

Более двухсот жителей Сахалина пришли на праздник – открытие летнего сезона на СТК «Горный воздух». Началом стал экстремальный спуск – соревнования велосипедистов «Велолавина - 2018».





На старте – 18 экстремалов любителей, которым предстоял сложный спуск по горе Большевик – от вершины до нижней станции спортивно-туристического комплекса. Протяжённость маршрута – 2, 58 км (самый высокий подъем 641 метр, самый низкий – 156 метров).





Стремительно закрутились педали и экстремалы-любители ринулись на своих велосипедах с верхней площадки СТК . Практически сразу два гонщика сошли с дистанции – падение не позволило им пройти сложную трассу, но обошлась без серьезных травм. Добавим, что все участники вышли на старт имея обязательную защитную экипировку и страховку. Также во время соревнований всегда дежурит бригада скорой помощи (на СТК с особой тщательностью подходят к правилам безопасности спортсменов).

Новичок «Велолавины – 2018» Данил Гуляк пришел третьим. Всю трассу спортсмен шел вторым, но опытный Илья Малеев обошел его в конце трассы.





«Все пошло не так, как я предполагал, - сказал Данил, - Обидно, конечно, ведь почти всю гонку шел вторым, но меня обогнали. В конце трассы было особенно тяжело и сил практически не осталось» - сказал бронзовый призер.

А на финише развернулась настоящая борьба за победу. Илья Малеев, который два года подряд занимал первую строчку по итогам Велолавины, на последних метрах практически догнал лидера и даже вырвался вперед, но в итоге стал вторым.





В этом году победу праздновал Сергей Бондарев, который в 2017-ом также был призером – занял третье место.Сергей преодолел дистанцию за 3 минуты 33 секунды.

«Чувствую полное удовлетворение и радость, - поделился своими впечатлениями победитель, - Очень хотел выиграть, так как первым в Велолавине был только в 2013 году. Но тогда в большей степени повезло, а сейчас победа стала результатом уже заработанного опыта участия в многочисленных соревнованиях.





Эта гонка прошла, как и планировал, практически без ошибок. Хотя сначала из-за большого количества участников на старте не получилось заехать на «прикатанную» ранее траекторию. Пришлось рисковать: несмотря на большие камни и крутой уклон, отпустил тормоза. Это позволило после первого сложного участка стать вторым, а на следующем уже удалось выйти в лидеры и на самом скоростном участке показать 94.8 км/час! Даже сам не ожидал, что так разгонюсь – на тренировках больше 71-го км/час не получалось. Самый сложный момент для меня оказался примерно за 200 метров до финиша, когда из-за плохой работы заднего переключателя и неровностей цепь «перескакивала» с одной звездочки на другую и ноги несколько раз слетали с педалей. И тогда Илье удалось обогнать меня почти на полколеса. Когда это увидел, то изо всех сил стал крутить и вырвался вперед», - сказал Сергей Бондарев.

И даже стартовый 13-ый номер стал счастливым.





Четвертым на «Велоливине-2018» стал Алексей Ажгалиев, а пятым Александр Зотов.

Организаторы на открытии летнего сезона приготовили для гостей – болельщиков велолавины и зрителей развлекательную программу.





«Мы постарались учесть предпочтения каждого, чтобы было интересно и детям и взрослым, – рассказала начальник отдела продаж СТК «Горный воздух» Юлия Иваницкая, - все желающие могли пострелять из оружия для пейнтбола, поучаствовать в разнообразных конкурсах или погрузиться в виртуальную реальность. Также состоялся розыгрыш лотереи, победители которой выиграли призы - полет на самолете, катания на квадрациклах от нашего партнера ЦТВС, также от «Горного воздуха» были разыграны сертификаты на ужин в ресторане, на посещение тренажерного зала.





Победитель соревнований от СТК «Горный воздух» получил безлимитный ски-пасс на летний сезон, обладатель «серебра» получил ски-пасс на 90 бесплатных подъемов».





Обладателем одного из главных призов лотереи стал программист из Южно-Сахалинска Алексей Чмулев, который выиграл полет на самолете.

«Пришли поддержать друга, Илью Малеева, о розыгрышах не знал и раньше в лотереи никогда не верил, - сказал Алексей, - теперь поверий в такую удачу».





Открытие летнего сезона в СТК «Горный воздух», по словам гостей, получилось ярким, спортивным и интересным.

Инна Эстрина