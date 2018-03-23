Сборная Приморского края, выиграв рекордное количество медалей, стала сильнейшей на Дальнем Востоке, сообщает DEITA.RU.

На Чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделах фулл-контакт и фулл-контакт с лоу-киком, которые завершились в Хабаровске, приморские бойцы завоевали 32 «золота», 25 «серебра» и 17 бронзовых медалей. Также приморские кикбоксеры стали обладателями кубка мэра Хабаровска — почетный трофей тоже едет в Приморье.





В важных соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Амурской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области, Республики Саха (Якутия). Победы жаждали все бойцы, которые в течение нескольких дней выходили в ринг, чтобы выяснить, кто сильнейший. Зрители болели и поддерживали спортсменов, дружно аплодируя красивым и точным ударам, а кикбоксеры старались продемонстрировать все свои навыки и умения; показать, чему научились во время многочасовых тренировок и насколько хорошо слушали своих наставников. В итоге выиграли сильнейшие — кто лучше тренировался, работал с полной самоотдачей.





Победителями в разделе фулл-контакт с лоу-киком своих весовых и возрастных категориях стали: Данил Артюх, Алексей Баринов, Полина Чуйко (Владивосток, тренер Юрий Бородий, ДЮСШ «Бастион»), Бори Мигеев, Ксения Яковенко, (Владивосток, тренер Сивопляс Д. ДЮСШ «Бастион»), Даниил Сурменко, Михаил Ковылин (Уссурийск, тренер Андрей Подоплелов, ЦРТДЮ), Станислав Петров (Уссурийск, тренер Владимир Кофанов, СК «Боевая Русь»), Никита Полещук, Максим Черненко (Владивосток, ДЮСШ «Бастион», тренер Семен Полещук), Евгений Мыкало (тренер Бордюгов В., с/к Раттимир).





Призерами в своих весовых категориях стали —Ишхан Зограбян (село Рощино, тренер Чертовских А.), Александр Якубич, Данил Горшков, Данил Исаков, Савелий Камнев (Лесозаводск, тренер Сашко А., СК «Тигр»), Максим Арапов, Данил Арапов (Находка тренер Резепкин В), Руслан Дербилов (Находка, тренер Ситдиков П.), Кирилл Второв, Илья Шин, Вероника Климчук, Кирилл Кучеренко (Уссурийск, тренер Подоплелов А., СК ЦРТДЮ), Вячеслав Маслов, Анна Пузанова, Алина Пермякова (Владивосток, тренер Янчев А., СК «Yanchev’s team), Максим Копылов (тренер Полещук С., СК «Олимпиец»), Андрей Абросимов (Уссурийск, с/к Боевая Русь тренеры Владимир К., Регер А.), Даниил Жеребцов, Александр Михайлюк (Владивосток, тренер Бородий Ю., ДЮСШ «Бастион»), Павлик Наталья (Арсеньев тренер Мунтяну П.).





В разделе фулл-контакт чемпионами соревнований в своих весовых категориях стали — Дмитрий Подольский (Уссурийск, тренер Подоплелов А., Регер А., с/к «Патриот»), Елизавета Васильева (Владивосток, тренер Бородий Ю., ДЮСШ «Бастион»), Руслан Салимов, Матвей Горюнов (Владивосток, тренер Беляев Е., ДЮСШ «Бастион»), Матвей Пожидаев, Андрей Степанов (Лесозаводск, тренер Сашко А., СК «Тигр»), Дмитрий Павонский (Артем, тренер Аникушин А., ДЮСШ «Темп»), Алексей Михальченко (село Рощино ДЮСШ Чертовских А.), Анна Полуцкая (Ново-Покровка, тренер Байнякшин А.), Георгий Гречанов (Уссурийск, тренер ПодоплеловА., ЦРТДЮ), Сергей Логиновских, Никита Чурганов, Кирилл Гаврик, Кирилл Аверьянов, Иван Федорчук, Стефан Патук (Владивосток, тренер Полещук С., ДЮСШ Бастион), Мария Башкина (Уссурийск, с/к Боевая Русь, тренер Кофанов В.), Тян Кельвин (Владивосток, Асан Джамал, с/к АСП), Максим Пугач, Дмитрий Павонский (Артем, тренер Аникушин А., ДЮСШ «Темп»), Никита Мархоцкий (Владивосток, с/к «Пересвет», тренер Глибко К.).





Призерами стали: Руслан Савицкий (село Рощино, ДЮСШ, тренер Байнякшин А.), Ильяс Казимов (Владивосток, тренер Полещук С.), Захар Дорохов, (Лесозаводск, тренер Манукян А., с/к Олимп), Арман Тополь (Владивосток, тренер Сергеев С., с/к «Пересвет»), Даниил Панковецкий (Чугуевка, тренер Щербаков Н.), Марина Артеменко, Максим Давыдов (Арсеньев, тренер Мунтяну П.), Макар Сыщиков (Уссурийск, с/к «Патриот», тренер Маланчук С.), Кирилл Семейкин (Уссурийск, с/к Боевая Русь, тренер Кофанов В., Регер А.), Рашад Джафаров, Антон Крамар (Уссурийск, с/к «Патриот», тренер Подоплелов А.), Виктор Черкасский (Находка, тренер Резепкин В.), Валерий Цой (Артем, тренер Аникушин А., ДЮСШ «Темп»), Анастасия Луканина, Анна Андронюк (Рощино, ДЮСШ, тренер Чертовских А.), Юрий Лукьянчук (Лесозаводск, тренер Сашко А., СК «Тигр»), Вусал Рустамов (Владивосток, тренер Бородий Ю., ДЮСШ «Бастион»), Дмитрий Васильев, Никита Каспер (Владивосток, тренер Беляев Е., ДЮСШ «Бастион»), Евгения Суркова (Арсеньев, тренер Мунтяну П.), Тимур Петров (Находка, тренер Петров В.), Михаил Колядин (Артем, тренер Аникушин А., ДЮСШ «Темп»).

По итогам турнира приморская сборная признана сильнейшей сборной командой Дальнего Востока по кикбоксингу 2018 года. Лучшим судьей чемпионата ДФО также признан приморец — Дмитрий Калмыков.





По мнению советника вице-губернатора края, президента Федерации кикбоксинга Виктора Тарабарина, столь успешное выступление приморских бойцов — результата многолетней работы, проводимой тренерским штабом, стремление спортсменов к победе и растущая популярность этого вида спорта.

«С каждым годом растет число спортсменов и расширяется «география» участников турниров, — сказал Виктор Тарабарин, — в Чемпионате и первенстве Дальнего Востока приняли участие спортсмены из семи регионов ДФО. Конкуренция была большая, но наша сборная выступила достойно и стала лучшей. Хочу выразить особую благодарность спортсменам, тренерскому штабу и отметить наших замечательных наставников — Бородий Ю.И., Сивопляс Д.А., Подоплелова А.В., Кофанова В.В., Регер А.А., Полещука С.Ж., Бордюгова В.Н., Чертовских А.А., Сашко А.В., Резепкина В.Н., Ситдикова П.С., Янчева А.О., Мунтяну П.М., Глибко К.Б., Беляева Е.Н., Аникушина А.А., Байнякшин А.С., Байнякшина А.С., Асана Джамала, Петрова В.В., Манукян А.А., Сергеева С.С., Щербакова Н.М., Маланчука С.Е. Хочу пожелать дальнейших побед и также достойно представлять Приморский край на турнирах самого высокого уровня.

Приятно, что популярность кикбоксинга с каждым годом растет и все больше юных приморцев приходят в спортивные секции. Значит, вырастет здоровое поколение, и спорт станет нормой жизни», — отметил Виктор Тарабарин.

Инна Эстрина