Транспортная группа FESCO сегодня, 1 июня, начинает ежегодные сезонные перевозки в порты Чукотского автономного округа Анадырь и Эгвекинот в рамках линейного сервиса ФЕСКО Анадырь Директ Лайн (ФАДЛ), сообщает DEITA.RU.

Первое судно навигации-2018, универсальный сухогруз «ФЕСКО Посьет», будет поставлено под погрузку во Владивостокском морском торговом порту 31 мая 2018 года. Это на неделю раньше, чем в предыдущие годы. Раннее начало навигации призвано обеспечить комфортное качество сервиса для клиентов с учетом потребности в срочных отправках.

Сервисом ФАДЛ осуществляются регулярные перевозки любых грузов в сухих, рефрижераторных СОС и SOC контейнерах, следующих как в межпортовом сообщении, так и в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении, а также генеральных грузов. На линии работает два судна, навигация продолжается с июня по октябрь. В 2017 году на маршруте Владивосток — Анадырь — Эгвекинот – Владивосток FESCO перевезла 1 524 TEU грузов.