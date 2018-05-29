Популярный российский исполнитель Филипп Киркоров пострадал во время гастролей в городе Павлово, сообщает DEITA.RU.

У артистов кордебалета звезды украли концертные костюмы на сумму 11 тысяч долларов. Как пишет 360tv, по предварительной версии, фуры со всем оборудованием оставили на территории местного оздоровительного комплекса, в котором должно было состояться выступление.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.



Таисия Масина