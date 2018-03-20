Жизнь учит многому. Кто-то прислушивается к её поучительным историям и становится лучше, а кто-то продолжает «наступать на одни и те же грабли». Представляем вашему вниманию киноленты, которые основаны на невыдуманных историях.

1+1

Филипп — богатый аристократ. Вследствие несчастного случая он очень сильно пострадал и теперь прикован к инвалидному креслу. Себе в помощники мужчина нанимает человека, который для подобной работы совершенно не подходит. Его сиделкой становится Дрисса — молодой человек, который совсем недавно освободился из тюрьмы. Он привносит в размеренную жизнь аристократа то, чего так не хватало — желание жить, задор и приключения. Фильм и трейлеры доступны к просмотру https://www.ivi.ru/watch/109726/trailers.





Фрида

История о мексиканской художнице-модернистке по имени Фрида Кало, о её жизни, борьбе и любви. Эта неординарная особа всю свою жизнь испытывала боль. Из-за полиомиелита она стала прихрамывать. Потом ей пришлось пережить автокатастрофу, в результате которой Фрида получила серьёзные травмы бедра и позвоночника. Все свои страдания девушка «выливала» на холст. Мир она воспринимала по-особенному, и всё это было видно в картинах. Фрида никогда не мечтала быть художницей. Она просто убивала время. Такое «убийство» привело к созданию будущих шедевров. Однажды в жизни Фриды случилась любовь… Суждено ли девушке стать счастливой? Фильм и трейлеры доступны к просмотру https://www.ivi.ru/watch/112148/trailers





Виктория и Абдул

Более 60 лет королева Виктория находится на престоле. Она алчна, властолюбива и очень требовательна к людям. Некоторые подданные и сын Виктории уже ждут её смерти. Но у королевы другие планы. В услужение к ней присылают Абдула. Молодому человеку нельзя было смотреть на королеву, однако он нарушил этот приказ. Практически с первого дня знакомства Виктория и Абдул сближаются. К чему приведет такая дружба? Чем она грозит парню?





Время первых

США и СССР — страны, которые борются за главенство в космической гонке. В СССР планируют отправить человека в открытый космос. Но за несколько дней до намеченной даты происходит взрыв пробного корабля. Абсолютно не остается времени на то, чтобы выяснить причины произошедшего. Руководство принимает решение несмотря ни на что всё-таки отправить космонавтов, ведь так важно, чтобы страна стала первой. В неизвестность готовы «шагнуть» два человека: Павел Беляев — опытнейший летчик и Алексей Леонов — его напарник, который грезит о подвиге. С чем предстоит столкнуться этим людям? Удастся ли им совершить задуманное?

Материал подготовлен при помощи онлайн кинотеатра ivi.ru.

Михаил Грач