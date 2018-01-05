Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома», завершил неофициальный визит в Шанхай, сообщили «Deita.ru» в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

В течение нескольких дней военные моряки Тихоокеанского флота гостили в военно-морской базе Усун, где совместно с военнослужащими ВМС НОАК провели ряд совместных спортивных состязаний.

Российская делегация военных моряков нанесла визиты вежливости к командованию военно-морской базы Китая. Для российских моряков были организованы автобусные экскурсии по историческим местам и культурным достопримечательностям Шанхая. Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает поход.

Ранее «Deita.ru» сообщало, что в походе моряков-тихоокеанцев поздравил Дед Мороз.

Дмитрий Санников

