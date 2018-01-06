Фото условий в детской инфекционной больнице в городе Большой Камень появились в популярном паблике в соцсети, сообщает «Deita.ru».

Их прислала подписчица, которую положили сюда с маленьким ребенком.

На фото отчетливо виден грибок на стенах, ловушки для тараканов под столом в палате, грязные чехлы на подушках, "уставший" ремонт и видавший виды санузел.





Женщина шокирована окружающей действительностью и недоумевает, как можно здесь лечиться, куда смотрят городские чиновники и почему ничего не меняется с давних времен.







Многие пользователи женщину поддержали, подтвердив, что действительно в этой больнице такие условия уже давно, персонал равнодушен, не говоря уже о руководстве.





Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что видео из детского отделения больницы возмутило родителей.

Таисия Масина







