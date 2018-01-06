больница
Источник изображения: dps_control

Фото условий в детской инфекционной больнице в городе Большой Камень появились в популярном паблике в соцсети, сообщает «Deita.ru».

Их  прислала подписчица, которую положили сюда с  маленьким ребенком. 

На фото отчетливо виден грибок на стенах, ловушки для тараканов под столом в палате, грязные чехлы на подушках, "уставший" ремонт и видавший виды санузел.

больница

Женщина шокирована окружающей действительностью и недоумевает,  как можно здесь лечиться, куда смотрят городские чиновники и почему ничего не меняется с давних времен.

больница

Многие пользователи женщину поддержали, подтвердив, что  действительно в этой больнице такие условия уже давно, персонал равнодушен, не говоря уже о руководстве.

больница

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что видео из детского отделения больницы возмутило родителей.

Таисия Масина