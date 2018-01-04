плачет женщина
Источник изображения: "Deita.ru"

Страшная авария унесла жизнь пассажирки одного из автомобилей, сообщает «Deita.ru».

дтп

ДТП произошло на Проспекте 100-летия 72. Как пишет популярный паблик в соцсети пьяный водитель за рулём Toyota Sienta не справился с управлением, врезался в Toyota Surf, а после вылетел на обочину, где столкнулся в Daihatsu Terios, а затем отлетел в Suzuki Escudo.

1

Пассажирка Sienta погибла. По предварительной версии женщина не была пристегнута ремнями безопасности. Пьяный виновник жуткого ДТП также пострадал и на данный момент госпитализирован.

1

1

1

1

Таисия Масина