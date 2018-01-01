Во Владивостоке с 2017 годом прощались концертом, поздравлением мэра и фейерверком, сообщает "Deita.ru".

Так, 31 декабря в 20 часов вечера на центральной площади начался праздничный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы города. Сыпал легкий снег, а горожане всё больше подтягивались к главной городской ёлке.Этим вечером работала ярмарка, где желающие могли выпить горячего чая с плюшками. Надо отметить, что на аттракционы спрос не был высоким, а вот на ледяную горку очередь из желающих промчаться на скорости по льду была внушительная.

В завершении концерта, который длился два часа, на сцену поднялся мэр Владивостока Виталий Веркеенко. Своё поздравление он начал с признания в том, что только что с работы и приветственную речь специально не готовил. Затем поздравил жителей города с наступающим Новым годом, заверил, что будет работать для блага города. По его словам, всем вместе можно сделать жизнь лучше. Продолжая свою речь, новый мэр по-товарищески обратился к площади: «Ребята, ввиду того, что сегодня в своём новом статусе я впервые выступаю перед вами, хочу повторить слова присяги, которую я произнес всего несколько дней назад перед уважаемыми депутатами, всеми политическими партиями и так далее. Но для меня важно видеть вас и повторить эти слова клятвы. Я обязуюсь честно, добросовестно, на пике усилий работать на благо жителей города Владивостока, на благо нашего любимого города». Слова, сказанные мэром Владивостока, вызвали одобрение собравшихся на площади.

Завершился 2017 год и пришел 2018 под праздничный салют.

Текст, фото: Ирина Павленко