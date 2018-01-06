Торжественный митинг, посвященный 113-й годовщине образования подводных сил Тихоокеанского флота, состоялся сегодня, 5 января, на Корабельной набережной Владивостока, сообщает «Deita.ru».

Около памятника Пионерам подводного плавания Тихоокеанского флота собрались ветераны-подводники, военнослужащие подводники, проходящие службу в нынешнее время, представители власти Приморского края и Владивостока, а также жители города. Ровно в 12.00, с ударом пушки, торжественный митинг был открыт.





На митинге выступили - врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, который имеет самое непосредственное отношение к празднику, так как сам в прошлом офицер-подводник, председатель думы города Владивостока Андрей Брик, председатель владивостокского морского собрания адмирал Константин Сиденко, председатель совета ветеранов Тихоокеанского флота капитан первого ранга в отставке Игорь Литвиненко, председатель совета ветеранов войны и труда правоохранительных органов города Владивостока Сергей Кондратенко Сергей и член союза моряков подводников капитан первого ранга Тарас Москаленко. На митинге присутствовал и вице-губернатор Приморского края Дмитрий Бартыненко.





К памятнику Пионерам подводного плавания ТОФ были возложены цветы.

Ветераны подводники отметили, что очень важно сохранять и чтить память всех тех, кто организовывал и развивал подводный российский флот. Чтить память всех воинов-подводников и инженеров, вложивших свой профессионализм и труд в разработку подводных субмарин. Сохранять память и передавать традиции и чувство гордости за ратное дело тем, кто и сейчас несёт боевую вахту.

Напомним, первые российские подлодки на Тихом океане появились в 1903 году, накануне русско-японской войны. Именно во Владивостоке в 1905 году был создан первый в России "отряд миноносцев", приданный отдельному отряду крейсеров с базированием в бухте Золотой Рог, о чем был издан соответствующий приказ командира Владивостокского порта контр-адмирала Греве.





Уже через несколько месяцев в составе отряда миноносцев было 12 субмарин, которые патрулировали залив Петра Великого и не допустили осады Владивостока эскадрами противника во время русско-японской войны.

Текст, фото: Ирина Павленко