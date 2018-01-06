Полицейские устанавливают личности преступников, совершивших кражу в популярном заведении «Пекарня Мишеля» по улице Суханова, сообщает корреспондент «Deita.ru». В ночное время преступники подъехали к зданию на машине, из которой вытащили раздвижную лестницу и приставили ее к окну на втором этаже.

Двое злоумышленников остались на улице, а еще двое в медицинских масках на лицах отжали пластиковое окно в кабинете директора пекарни и проникли в помещение. В офисе они похитили небольшой сейф, который скинули на улицу. После этого воры спустили по лестнице, сели в поджидавшую их машину и уехали с места происшествия. Добычей злоумышленников стали 200 тысяч рублей, которые хранились в сейфе.

Прибывшие к месту кражи полицейские, а также кинолог с собакой обследовали территорию и обнаружили следу предполагаемых преступников.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Поиски подозреваемых в преступлении продолжаются.

Игорь Бегунов