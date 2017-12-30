Приобрести товар со скидкой можно с 1 декабря 2017 г. по 15 марта 2018 г.

С 1.12.2017 г. по 15.03.2018 г. в сети магазинов «Фреш 25» и «Радиус» при покупке от 300 рублей покупателям будет предложено участвовать в акции по накоплению фишек. Накопление определенного количества фишек дает покупателю возможность приобрести посуду бренда Richardson Sheffield со скидкой 60%.

Эта посуда будет представлена в торговых залах на специальных стойках. Посуду также можно будет приобрести и за 100% цены без накопления фишек. Стоимость, ассортимент и количество фишек указано в буклете.





Внимание! В месте для вклеивания фишек «вклеены» две «подарочные» фишки – это значит, что покупателям для покупки акционного изделия нужно собрать (вклеить) на две фишки меньше, чем указано в буклете!

Совершите покупку любого товара в сети магазинов «Фреш 25» и «Радиус», получите на кассе за каждые полные 300 рублей в чеке одну специальную наклейку (фишку) и буклет для участия в акции. Соберите необходимо количество фишек, вклейте их в буклет и получите возможность приобрести акционный товар со скидкой 60%. В один буклет Вы можете вклеить фишки для приобретения как одного, так и нескольких видов акционного товара.

Для получения гарантированной скидки на товар, участвующий в акции, предъявите кассиру буклет с необходимым количеством вклеенных фишек. Акционный товар находится на специальных стойках в торговом зале. Спрашивайте фишки у кассиров в магазинах торговой сети «ФРЕШ 25» и «РАДИУС». Не отходите от кассы без фишек!

Приобрести товар со скидкой можно с 1 декабря 2017 г. по 15 марта 2018 г.

Выдача фишек производится по 5 марта 2018 года.

Полученная Вами скидка не подлежит замене денежной компенсацией. Количество товара ограничено. В период проведения акции не гарантируется наличие полного ассортимента акционного товара в торговом зале. В случае отсутствия акционного товара в продаже претензии не принимаются. Организатор акции оставляет за собой право досрочно прекратить акцию в случае полной продажи товара, предварительно уведомив об этом Участников (покупателей) путем размещения информации в торговых залах магазинов «Фреш 25» и «Радиус».

СПРАВКА О КОМПАНИИ

Торговая сеть «Фреш 25» – крупнейший продуктовый ритейлер Приморского края. Насчитывает более 60 магазинов, работающих под брендами «Фреш 25» и «Радиус».

Супермаркеты «Фреш 25» расположены во Владивостоке, в Уссурийске, Находке, Фокино, Большом Камне, Ливадии, Лесозаводске, Дальнереченске, Дальнегорске, Арсеньеве.

В сети «Фреш 25» работает более трех тысяч сотрудников, огромное внимание уделяется качеству обслуживания покупателей, и активно развивается сегмент собственного производства.

Вся подробная информация на сайте www.fresh25.ru и на странице в Instagram@25fresh.

Екатерина Лапкина