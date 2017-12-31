Торговая сеть «Фреш 25» открыла 61-й магазин, сообщает Deita.ru.

Торжественно распахнул двери своим покупателям новый супермаркет «Фреш 25» по адресу г. Владивосток, ул. Ильичева, 4 (ЖК Аркада-Хаус).

Специальное предложение данного магазина – свинина охлажденная н/к всего по 199,90 рублей за килограмм. Акция действует до 15 января 2018г. Наличие товара ограничено. Успейте купить выгодно!





СПРАВКА О КОМПАНИИ.

Торговая сеть «Фреш 25» – крупнейший продуктовый ритейлер Приморского края. Насчитывает более 60 магазинов, работающих под брендами «Фреш 25» и «Радиус».

Супермаркеты «Фреш 25» расположены во Владивостоке, в Уссурийске, Находке, Фокино, Большом Камне, Ливадии, Лесозаводске, Дальнереченске, Дальнегорске, Арсеньеве.

В сети «Фреш 25» работает более трех тысяч сотрудников, огромное внимание уделяется качеству обслуживания покупателей и активно развивается сегмент собственного производства.

Вся подробная информация на сайте www.fresh25.ru и на странице в Instagram@25fresh.





Екатерина Лапкина