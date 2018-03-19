19 Март 2018, 11:45
ФСБ обнаружила весьма интересные вещи в тайнике у хабаровчан
Источник изображения: Pixabay
Сотрудники ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО обнаружили и изъяли гранату Ф-1 у двух жителей Хабаровска, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.
В ходе осмотра места происшествия, у одного из граждан также был изъят полиэтиленовый пакетик с кристаллизованным веществом белого цвета, предположительно синтетический наркотик «Скорость» амфетаминной группы.
Изъятый боеприпас и вещество, направлены на исследование в ЭКЦ УМВД по Хабаровскому краю.
Нарушителям закона грозит уголовная ответственность.
Напомним, что не так давно еще находка, сделанная в Хабаровске, потрясла многих.
Виктор Бруевич