27 Декабрь 2017, 18:50
Фура и экскаватор едва не подмяли «пипетку» в Приморье
Источник изображения: dps_control
Сегодня, 27 декабря, нелепое дорожно-транспортное происшествие случилось в Шкотовском районе Приморского края, сообщает Deita.ru. Информацию об инциденте опубликовал популярный паблик в Instagram.
Судя по опубликованной фотографии, фура с прицепом, на котором перевозили внушительных размеров экскаватор, притерла небольшой хэтчбек на одном из крутых поворотов Тещиного языка.
На место аварии сразу же выехали инспекторы ДПС. Теперь им предстоит разобраться, кто виноват в ДТП.
Информации о пострадавших не поступало.
Екатерина Лапкина