Сегодня, 27 декабря, нелепое дорожно-транспортное происшествие случилось в Шкотовском районе Приморского края, сообщает Deita.ru. Информацию об инциденте опубликовал популярный паблик в Instagram.

Судя по опубликованной фотографии, фура с прицепом, на котором перевозили внушительных размеров экскаватор, притерла небольшой хэтчбек на одном из крутых поворотов Тещиного языка.

На место аварии сразу же выехали инспекторы ДПС. Теперь им предстоит разобраться, кто виноват в ДТП.

Информации о пострадавших не поступало.

Екатерина Лапкина