Минувшей ночью из-за гололеда в районе улицы Борисенко во Владивостоке развернуло фуру. В результате аварии длинномер перегородил обе полосы проезжей части, сообщает Deita.ru. Информацию об инциденте опубликовал популярный паблик в Instagram.

По словам очевидцев, за трамвайным парком на льду занесло фуру. Дорожные службы так и не убрали лёд, после того как два дня назад там прорвало трубу. Ни песка, ничего.

Информации о пострадавших не поступало.

Пользователи Instagram отметили, что вчера, 29 декабря, различные СМИ сообщили о том, что в данном месте дорогу ото льда почистили.

Екатерина Лапкина