В центре громкого скандала перед стартом чемпионата мира по футболу оказались футболисты сборной Мексики, сообщает DEITA.RU со ссылкой на мексиканский телеканал TV Notas.

После сыгранного товарищеского матча с Шотландией девять игроков мексиканской команды устроили вечеринку длинной почти в сутки вместе с 30 девушками из «эскорт-услуг».

В объектив папарацци попали девять игроков сборной Мексики. Это - вратарь Гильермо Очоа, защитник Карлос Сальседо, хавбеки Марко Фабиан, нападающий Рауль Хименес, а также Хонатан и Джовани дос Сантос.

Что интересно, футболистов ни коим образом не накажут за эту вечеринку. Поскольку она прошла в официальный выходной день, а к тренировкам все игроки приехали точно и четко в срок. Надо сказать, что в 2010 и 2011 годах мексиканские футболисты уже попадали в подобные истории. И тогда те, кого "спалили", были оштрафованы и отстранены от игр за сборную Мексики.

На чемпионате мира по футболу в России сборная Мексики сыграет против команд Германии, Швеции и Южной Кореи.

Дмитрий Санников