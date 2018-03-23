Гастарбайтер разочаровал женщину из Владивостока
Гражданин Узбекистана украл у жительницы Приморья авто, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.
Ущерб, причиненный потерпевшей, составил более 280 тысяч рублей.
Потерпевшая пояснила, что с придомовой территории в районе улицы Русской в дневное время суток исчез ее автомобиль марки «Субару Легаси». Ориентировка на похищенный автомобиль была передана наружным нарядам полиции.
Вскоре полицейскиекобнаружили иномарку, подходящую по приметам на указанную в ориентировке, в районе улицы Снеговая без внешних повреждений.
Полицейские доставили в отдел полиции подозреваемого в краже. Задержанным оказался 22 - летний уроженец Республики Узбекистан. В отделе полиции подозреваемый пояснил, что намеревался продать похищенную иномарку.
Возбуждено уголовное дело.