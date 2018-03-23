Гражданин Узбекистана украл у жительницы Приморья авто, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.

Ущерб, причиненный потерпевшей, составил более 280 тысяч рублей.

Потерпевшая пояснила, что с придомовой территории в районе улицы Русской в дневное время суток исчез ее автомобиль марки «Субару Легаси». Ориентировка на похищенный автомобиль была передана наружным нарядам полиции.

Вскоре полицейскиекобнаружили иномарку, подходящую по приметам на указанную в ориентировке, в районе улицы Снеговая без внешних повреждений.

Полицейские доставили в отдел полиции подозреваемого в краже. Задержанным оказался 22 - летний уроженец Республики Узбекистан. В отделе полиции подозреваемый пояснил, что намеревался продать похищенную иномарку.

Возбуждено уголовное дело.