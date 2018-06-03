Сегодня во Владивосток вернулись моряки, которые несли службу на танкерах «Каролина Винд» и «Кристал Ист», сообщает DEITA.RU.

Члены экипажей двух танкеров не могли вернуться в Россию с конца прошлого года, когда судна были задержаны властями ОАЭ. Причиной этого стали иски зарубежных кредиторов к судовладельцу, компании ООО «Находка Портбункер».

Судовладелец бездействовал и так деятельно и не вмешался в ситуацию, а вернуть моряков на родину удалось после того, как им на помощь пришёл Газпромбанк, оказавшийся в числе кредиторов. Банк по своей инициативе оплатил все расходы, обеспечил поставки продовольствия, воды и доставил членов экипажа в Россию.

Проблему создало ООО «Находка Портбункер», которое задолжало иностранцам более $800 000 по различным сервисным платежам. И если одни кредиторы были готовы к переговорам, то зарубежные контрагенты отказались ждать. В итоге танкеры были задержаны во время рейда в эмирате Шарджа.

Условия на борту танкеров были тяжёлыми. Спустя некоторое время после задержания, из-за отсутствия электричества перестали работать кондиционеры, холодильники и сантхенические системы. Быстро закончилась еда и вода. Несмотря на сложившуюся критическую ситуацию, директор судовладельца Вячеслав Цой не сделал ничего для спасения моряков.

«Я хотел бы выразить благодарность Газпромбанку. Нас бросили на произвол судьбы, никто не пытался нам помочь. Очень рад, что я, наконец, вернулся домой к семье», - заявил механик судна «Каролина Ист» Олег Юшин.

Газпромбанк оплатил все расходы, связанные с возвращением моряков. Также банк нанял сменный экипаж, который будет нести дежурство на танкерах до тех пор, пока у них не появится новый владелец.

«Мы рады что моряки вернулись на родину. Участие банка в их репатриации продиктовано гуманитарными соображениями. В ходе этой работы Газпромбанку пришлось решать многочисленные юридические и административные проблемы, связанные с арестом танкеров, принадлежащих ООО «Находка-Портбункер», по искам иностранных кредиторов к судовладельцу», - сообщил представитель Газпромбанка.