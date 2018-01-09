Анализ привел к неожиданным результатам, сообщает «Deita.ru».

Традиционно, самыми ходовыми продуктами в дни новогодних праздников становится «все для салатов и холодных закусок», а также мясо, колбасы и сыры, мандарины и шампанское, без которых невозможно представить праздник.

Вначале приморцев удивила стоимость главного новогоднего угощения. Несмотря на все усилия маркетологов, предпочтения россиян остаются неизменными: Новый Год не представить без салата «Оливье» и цена на него изумила жителей.

Как обещалось, минимальная стоимость килограмма готового салата «Оливье» в сети супермаркетов Владивостока составит от 135 рублей (вместо ранее объявленных 155 руб.). Акция по снижению цен на продукты для новогодних салатов проходила в торговых сетях Приморья, а его инициатором выступили региональные власти. По расчетам, килограмм салата «Оливье» должен был обойтись жителям от 116,43 рублей до 157,44 рублей (в зависимости от набора продуктов). Также были снижены цены на яйца, зеленый горошек, майонез и соленые огурцы. Надо сказать, что акция по снижению цен в супермаркетах Владивостока продолжается, а стоимость готовых салатов осталась прежней. Потому многие жители, которые узнали об акции после праздника, безуспешно пытались купить салаты со скидкой.





«Где они взяли такие цены?» - удивилась собеседница агентства, - моя соседка купила салат перед Новым годом по 135 рублей за кг, а я нашла самый дешевый уже по 230 рублей, правда перед Рождеством. Жаль, что акция продлилась так недолго, и я ее не застала. Для кого-то лишняя сотня незаметна, но есть много людей, которые не могут себе позволить себе такой покупки даже в праздник».

Действительно, уже с первых дней января самая минимальная стоимость килограмма готового сала «Оливье» составляет 209 рублей (торговой сети «Фреш-25»), в сети «Вл-Март» - 280 рублей, «Михайловсикй» - 340 рублей. Причем стоимость салатов указывается в расчете на 100 граммов и тогда цены кажутся небольшими - 28 рублей, 34 рубля.

Тем не мене, акции по сниженным ценам для некоторых ингредиентов, в том числе и для любимых салатов, продолжаются. Так, зеленый горошек продают со скидкой почти в 20 рублей – по цене 41 рубль, 500 мл; майонеза «Золотой» по ценен 99 руб. 90 копеек; десяток яиц от 55 рублей.





Еще одна особенность местного ценообразования выяснилась во время новогодних праздников. Неожиданный кульбит цен во Владивостоке послужил причиной яростных споров: объектом «раздора» стали цены на мясную и рыбную продукцию. Недовольство некоторых жителей вызвала продовольственная ярмарка. Больше всего некоторых жителей удивила стоимость сала по 442 рубля и цены на рыбную продукцию.

Как выяснило «Deita.ru» на ярмарке на центральной площади продавалось «сало с мясом» (как было указано на ценнике), то есть бекон за 442 рубля. Что является средней ценой по городу.

Стоимость рыбной продукции, по сравнению с прошлогодними ценами, сильно не отличалась - улов с озера Ханка: сазан – 140 рублей, щука – 230 рублей, корюшка (остров Русский) за 150 рублей, камчатская – 380 руб. за кг. Сельдь – 70, камбала – 130, навага – 170 рублей за кило. Корюшка и навага из Преображения продавались по 120 рублей и по 85 рублей соответственно, писуч стоил 78 рублей за кг. Пеленгас и красноперка продавались по одной цене – 95 рублей за килограмм.





Горбушу можно было купить от 195 руб., сима продавалась по 230, нерка – 480 рублей, кета (океаническая) - 360 рублей за кг. Камчатские кижуч - 430 руб. , голец -247 руб. и чавыча – 480 руб. за килограмм. Появилась на прилавках чукотская рыба – горбуша по 230 рублей.

Палтус синекорый стоил 670 руб. Филе кальмара продавалось по 130 рублей, тушкой – 175 руб., а командорский стоил на 20 рублей дороже - 195 руб. Также можно было найти змееголова по 165 руб. за кг, макрорус по 120 рублей за кило. Экзотическое крыло ската – 180 рублей за кг.

На морские деликатесы в новом году была установлена такая цена: мидия вареная 400 руб. за кг, креветка Лысая шримс козырьковый – 500 рублей, креветка северная – 500 рублей, курильский гребешок – 1990 рублей за кг.





По сравнению с декабрьскими продажами, цены сделали невероятный кульбит – «дорогие» продукты подешевели в январе. Кило чавычи стало дешевле на 20 рулей (в декабре ее продавали за 500 руб.), гребешок подешевел почти на 250 рублей, креветка – на 50. Еще более удивило, что «дорогой» оказалась именно местная продукция. В декабре гребешок с острова Попова продавался по 2200 рублей, а привезенный с Курил по 1750 рублей за килограмм. Разница в цене составила 450 рублей. В январе местного не было, а курильский гребешок подорожал на 240 рублей. Цена нерки осталась прежней, кижуч подорожал на 30 рублей.

Такая же разница в цене местной и привозной продукции наблюдается и в «мясном» сегменте. Птица (тушка, крыло, бедро) местного производства стоит дороже, чем привезенная из Тамбова, Новосибирска, Брянска. Минимальная разница составляет 5-10 рублей и выше. А вот местные полуфабрикаты продаются по более доступной цене, чем продукция из других российских регионов.

«Deita.ru» продолжает держать на контроле цены в приморской столице.

Инна Эстрина