Завтра, 7 января, на центральной площади Владивостока состоится празднование Рождества, об этом Deita.ru сообщили в городской администрации. В 12 часов по местному времени начнутся праздничные гуляния.

Для гостей праздника подготовлена концертная программа. На сцену выйдут вокальные и хореографические коллективы. Среди них – «Арт-студия «Авансцена», «Метелица», «Пульс». На празднике прозвучат рождественские песни, а также новогодние композиции.

Напомним, ранее Deita.ru представляет свой рейтинг культурных событий 7 и 8 января. Так, в воскресенье можно посетить «Мумий Тролль Music Bar». Группа Chillout Island представит программу-сюрприз. Кроме того, пройдут рождественские встречи с ВИА «Водолей». В понедельник, последний день новогодних каникул, состоится презентация альбома группы «Марлины».

Екатерина Лапкина