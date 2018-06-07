Генпрокуратура назвала регионы, где местные власти причастны к нарушениям прав дольщиков, сообщает DEITA.RU.

Как сообщил Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на совещании по проблемам дольщиков в Хабаровске, в трех федеральных округах - Дальневосточном, Сибирском и Уральском - в положенные сроки на сегодня не сданы 224 многоквартирных дома, которые возводятся на средства граждан. За год и 3 месяца прокурорами выявлено 4,5 тысячи нарушений закона в ходе долевого строительства, 6,4 тыс. нарушений законов в сфере капитального ремонта.

При этом, генпрокурор указал на тот факт, что несоблюдению прав участников долевого строительства способствуют и нарушения в деятельности органов местного самоуправления.

«Повсеместно вскрываются факты незаконного использования и хищений денежных средств, собираемых с дольщиков и собственников жилья. Выявлены многочисленные злоупотребления, в том числе коррупционной направленности, в работе органов власти, местного самоуправления и контрольно-надзорных органов», - рассказал Юрий Чайка.

Всего в 2017 году и первом квартале 2018 года органы прокуратуры Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов выявили 10,9 тысяч нарушений в области долевого строительства и капитального ремонта. В целях их устранения внесено 3,5 тысячи представлений, в суды направлено 1,3 тысячи исков и заявлений, на незаконные правовые акты принесен 731 протест, к различным видам ответственности привлечены 1540 виновных должностных и юридических лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 78 уголовных дел.

В числе регионов, практикующих нарушения в работе муниципальных органов в сфере градостроительства и землепользования, был упомянут и Приморский край.

Примечательно, что на совещании также была озвучена ситуация, сложившаяся в Челябинске, где на днях группа оставшихся без обещанного жилья граждан записала видеообращение к президенту с просьбой помочь им вернуть хотя бы вложенные деньги. В конце ролика жертвы недобросовестного застройщика встали на колени. При этом, более 30 строений были возведены под носом местной администрации, хотя официального разрешения на строительство застройщику, как выяснилось, никто не давал. В конце 2017 года владелец фирмы-застройщика по решению суда на 6 лет отправился в колонию за мошенничество и нелегальное предпринимательство. А граждане так и остались и без долгожданной квартиры и без вложенных в нее средств.

Пока еще не вставали на колени и сотни приморских обманутых дольщиков, чье количество в регионе даже и не думает снижаться. С каждым годом в столице Приморья становится на один «замороженный недострой» больше. А митинги обманутых людей, вложивших собственные или заемные средства в долевое строительство, но так и не ставших счастливыми новоселами, стали уже «доброй традицией» в Приморье. Но протесты нисколько не приближают их к заветной цели – ключу от оплаченной, но недостроенной квартиры. В большинстве сначала стройка идет чуть ли не ударными темпами, но затем со стройплощадки испаряются рабочие и спецтехника, а взволнованные дольщики вдруг выясняют, что деньги у застройщика закончились.

Как правило, положение обманутых людей в такой ситуации незавидно. С одной стороны, есть закон, есть договор, а в некоторых случаях даже страховка, но жилья по –прежнему нет. Как и денег, которые они заплатили. В этой связи у приморских дольщиков накопилось немало претензий к работе ведомства, курирующего долевое строительство в Приморье – Инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства.

Андрей Горюнов