27 января в ряде городов и посёлков в нашей стране пройдут памятные мероприятия, посвященные Дню снятию блокады Ленинграда, сообщили Deita.ru в городской администрации.

Во Владивостоке в этот день ветераны, жители блокадного города, школьники, студенты и общественность соберутся у Стены Памяти мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», чтобы отдать дань памяти тем, кто погиб в годы блокады.

«Блокада Ленинграда продолжалась 900 дней и стала страшной трагедией для советского народа. Погибло около полутора миллионов человек, – подчеркнула Ольга Михалёва, начальник отдела по развитию общественного партнёрства администрации Владивостока. – Сейчас в нашем городе проживает более 80 жителей блокадного Ленинграда. Все, кто могут, всегда принимают участие в подобных памятных мероприятиях».

Почтить память погибших и отдать дань уважения пережившим блокаду приглашаются все желающие жители и гости Владивостока.

Завершится памятный митинг возложением цветов и венков к Стене Памяти.

Начало в 12 часов.

Михаил Грач