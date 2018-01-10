Сегодня, 9 января, в местных СМИ появилась информация о том, что в Приморье мужчина спас собаку, провалившуюся под лед. Однако данный инцидент произошел в городе Сортавале Республики Карелия у залива Ляппяярви днем 3 января, сообщает Deita.ru. Об этом свидетельствует тот факт, что впервые информация об инциденте появилась 4 января в группе Вк «Вести Приладожья».

Как утверждают очевидцы, крупная собака провалилась под лёд и никак не могла выбраться из леденящего плена. Звонок в МЧС оказался безрезультатным, так как диспетчер сказал, что не в их компетенции спасать животных. После этого один из мужчин разделся и, рискуя провалиться под лёд, все-таки спас бедного пса.

Отметим, местные СМИ сделали вывод, что случай произошел в Приморье на основании публикации видеоролика в популярным паблике «Экипажи ДПС».

Екатерина Лапкина