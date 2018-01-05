Массовые проверки водителей проходят в Приморье в дни новогодних каникул, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе ГИБДД Приморья.

Особый контроль установлен за гражданами, которые решили нетрезвыми сесть за руль. Специально для этого на дороги вышли дополнительные наряды ДПС. Как рассказал представитель ведомства, "В период новогодних праздников существенно увеличивается плотность транспортного потока за счет большого количества автомобилистов, приезжающих из соседних городов и регионов. Количество водителей в состоянии алкогольного опьянения увеличивается."

Сотрудники ГИБДД просят всех участников дорожного движения оказывать содействие и информировать полицию об автолюбителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии. Звонить в данном случае можно по следующим номерам: 249-09-21; 249-08-50; 249-08-69; 249-08-56.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что жуткое ДТП, спровоцированное пьяным водителем, потрясло жителей Владивостока.

Таисия Масина