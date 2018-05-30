В ночь с 1 на 2 июня начнется демонтаж трамвайных путей на улице Светланской от остановки общественного транспорта «ДВГТУ» в сторону площади Луговой, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

Первый участок растянется почти на 400 метров. Автомобилисты при этом будут двигаться по крайним правым полосам в обе стороны. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко поручил пересмотреть сроки ремонта улицы Светланской, поэтому все работы завершатся в августе.

Всего же в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" на участке от остановки общественного транспорта «ДВГТУ» до улицы Капитана Шефнера демонтируют 2500 метров трамвайных путей, установят около 2 тысяч тротуарных и дорожных бортовых камней, заасфальтируют более 27 тысяч квадратов дорожного покрытия, заменят тротуарную плитку на площади около 9 тысяч квадратных метров.

Таисия Масина