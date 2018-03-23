Скандально известная завотделением крупнейшего учреждения здравоохранения Приморья, уволена со своего поста, сообщает DEITA.RU.

По имеющейся у агентства информации, курирующий здравоохранение вице-губернатор Павел Серебряков сегодня провёл большую часть рабочего дня у главы региона Андрея Тарасенко. Позже стало известно об увольнении сотрудника центра, снятого на видео в момент вымогательства, по собственному желанию. Не берёмся утверждать, что два этих факта связаны.



Напомним, наше агентство одним из первых рассказало об установившейся в Центре материнства и детства практике поборов со стороны заведующей гинекологическим отделением. Так, одна из пациенток ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» еще в 2016 году лично столкнулась с ситуацией, когда за гарантированное государством медицинское обслуживание ее попросили заплатить, причем, минуя кассу учреждения, что называется, лично в руки. Естественно, ни о какой выдаче чеков при подобном способе оплаты речь не шла.

«Я общалась с заведующим гинекологическим отделением по поводу операции. Она мне сказала, что стоимость по кассе 80-100 тысяч рублей, а на бесплатную ждать порядка двух месяцев», - рассказывает бывшая пациентка.

Впрочем, ей был предложен компромиссный вариант – девушку кладут на операцию на ближайшие дни, а она платит, минуя кассу на 20% меньше от стоимости по прайсу учреждения. Находясь в отчаянном положении, опасаясь за свое здоровье, девушка была вынуждена согласиться на операцию платно.

О поведении доктора девушка сообщала в департамент здравоохранения Приморского края и, как выяснилось, подобное обращение на этого медработника в ведомстве за долгое время не единственное.

Уже в июне этого года, под присмотром правоохранительных органов, была проведена «ловля на живца». Еще одна пациентка, наблюдавшаяся в гинекологическом отделении Центра, заплатила за проведение диагностики и осмотра деньги заведующей из рук в руки. Правда, осмотр показал, что никаких операций для нормального протекания беременности девушке не требуется, поэтому пришлось ограничиться «скромной» суммой в 10 тысяч рублей. Порядок оплаты аналогичен вышеописанному случаю, с одной лишь разницей - за состоявшейся передачей помеченных купюр наблюдали оперативники.

Вышедшая в конце прошлого года публикация DEITA.RU, повествующая о процветающей практике взимания поборов с пациентов, получила оперативную реакцию ответственных за приморское здравоохранение чиновников, в том числе вице-губернатора Павла Серебрякова.

Между тем, несмотря на возникший резонанс и внимание правоохранительных органов, заведующая отделением гинекологии, продолжала осуществлять свою деятельность в учреждении.

Комментируя возникшую ситуацию и тему так называемых «карманных денег» от пациентов, главный врач ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи, Николай Березкин сообщил корреспонденту следующее:

«Мне поступает такая-то информация, что-такой-то сотрудник взял у человека деньги мимо кассы. Дальше я выпускаю приказ: провести расследование. […] Когда же мне попадает аудиозапись, на которой четко рассказано, и сам врач говорит: заплати мне, а в кассу не неси, потому что дороже. И больной соглашается. Вот такую аудио-запись, например, мне дали. Как руководитель, а не следствие, я должен сопроводительное письмо отправить в прокуратуру – что они дальше будут делать – их вахта».

Как сообщает департамент здравоохранения Приморского края, в настоящее время ситуация находится на контроле у правоохранительных органов.

Тем не менее, учитывая то, что сигналы о происходящем в стенах Центра поступали давно и регулярно, тем удивительнее, что одиозная заведующая не была отстранена ранее, а продолжала вести прием, руководить отделением крупнейшего краевого учреждения здравоохранения и лечить людей.

На данный момент, по словам вице-губернатора Павла Серебякова, делом заведующей отделения занимается Следственный комитет и прокуратура.

Андрей Горюнов



