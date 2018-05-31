Глава Партизанска Александр Зражевский сложил полномочия, с пятницы временно исполняющим обязанности градоначальника станет нынешний первый замглавы администрации Николай Кодин, сообщает DEITA.RU.

Отставка главы стала следствием политики главы Приморья Андрея Тарасенко по повышению эффективности управления в муниципалитетах. В текущем году врио губернатора дважды посещал этот муниципалитет, где встречался с депутатами местной думы и населением.

Во время рабочей поездки в муниципалитет в марте этого года было высказано большое количество жалоб на главу администрации за состояние дорог, работу коммунальных служб, состояние жилфонда. Врио губернатора дал Александру Заржевскому поручения и двухмесячный срок для исправления ситуации. 15 мая прошла еще одна встреча с врио губернатором, на которой депутаты Думы Партизанского городского округа рассказали, что проблем в городе по-прежнему много, остались и сложности в коммуникации между народными избранниками и главой Партизанска. Теперь – вплоть до избрания нового главы выстаривать отношения с депутатами и населением предстоит первому заглавы администрации Николаю Кодину.



Напомним, вчера на заседании Думы Партизанского городского округа депутаты вновь, третий год подряд, поставили неудовлетворительную оценку деятельности Зражевского за предыдущий год. За что проголосовали 13 депутатов из 16-ти, присутствующих на заседании.



Уход Александра Заржевского продемонстрировал, что краевая администрация последовательно внедряет в регионе систему управления, у которой главный критерий – эффективность руководства муниципалитета, говорит политолог Сергей Гребенюк.



«Причем эффективность власть теперь измеряется совершенно четкими критериями, ориентированными на достижение главной задачи врио губернатора. Ее Андрей Тарасенко сформулировал во время отчета Законодательному собранию – поднять качество жизни в Приморье. Главы муниципалитетов, которые хотят продолжить работать на своем посту должны учитывать этот сигнал при выборе приоритетов», - считает эксперт.



Артем Андреев