Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

На встрече также присутствовали председатель Приморского краевого отделения «Опоры России» Виталий Гуменюк и вице-губернатор Приморья Константин Богданенко.

По словам Александра Калинина, приморская «Опора» входит сегодня в тройку лучших отделений в Российской Федерации, объединяя около 300 человек. Руководитель делового объединения подчеркнул, что эта успешная деятельность – заслуга и руководства края.

«Это благодаря тому, что вы слышите бизнес, реагируете на запросы бизнеса. Считаем, что Дальний Восток – приоритет для России, что Вы, как глава края, уделяете внимание мелочам, убираете административные барьеры. Это стратегически правильно», – обозначил он, предложив Андрею Тарасенко обсудить вопросы укрепления сотрудничества.

По словам главы Приморья, он делает ставку на развитие предпринимательства в крае, поэтому готов слушать бизнес и помогать.

«Развитие края начинаем масштабное. Нужно восстановить сельское хозяйство, промышленность. А то уходит молодежь, теряем села. Все сейчас делаем, чтобы развивать территории, помогать предпринимателям, на селе в частности. Будем над этим работать, шаг за шагом и с вашей помощью», – заявил Андрей Тарасенко.

Представители общественной организации озвучили те вопросы, с которыми к ним сегодня обращаются предприниматели и попросили содействия главы региона. Говорили о готовности приморского отделения «Опоры России» провести отдельную сессию по таможенной стоимости и таможенным процедурам на полях четвертого Восточного экономического форума, который пройдет в Приморье 11-13 сентября. Обсудили также вопросы реализации ряда проектов резидентами Свободного порта Владивосток, модернизации пунктов пропуска, противодействия теневому бизнесу, развития экспорта и другие.

Председатель Приморского краевого отделения «Опоры России» Виталий Гуменюк отметил, что все вопросы, которые были заданы главе края в прошлый раз, были успешно отработаны.

«Мы ваши союзники, готовы работать, давать обратную связь», – заверил он.



