Из-за замерзания и обмеления озера Хасан, из которого ведется водозабор для обеспечения водой одноимённого приморского посёлка, здесь временно введено режимное водоснабжение, сообщает «Deita.ru»

Как сообщили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, сейчас в 38 домах посёлка, в которых проживает более 700 жителей, вода временно подаётся по графику – с 08.00 до 10.00 и с 20.00 до 22.00.

«Водозабор расположен на озере Хасан, которое в этом году обмелело – вода ушла от берега на три метра. Сейчас из-за сильных морозов водовод промёрз в нескольких местах, что затрудняет подачу воды», – пояснили специалисты.

В ведомстве добавили, что аварийная ситуация не сказалась на теплоснабжении посёлка – котельные работают от баков запасов воды, которые постоянно пополняются.

Ситуация с водоснабжением посёлка Хасан находится на особом контроле у врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко.

«По поручению главы региона для бесперебойного подвоза воды из скважины из краевого резерва в Хасан дополнительно направлена ещё одна автоцистерна, а также запасной насос для дополнительной подачи воды в систему», – сообщили в департаменте, отметив, что 14 января водозабор будет дополнительно обследован специалистами, после чего будут приняты необходимые технические решения для нормализации водоснабжения поселка.

Ранее «Deita.ru» сообщало, что у непаспортизированного родника в поселке Хасан уже вчера собирались многочисленные очереди жителей, желающих набрать воду. Беспокоит жителей поселка и водоснабжение важных социальных объектов: школы и детского сада.



Дмитрий Санников