В приморском здравоохранении дела обстоят не очень хорошо. Прежде всего наблюдается дефицит кадров как в районах края, так и в столице Приморья. Как отметил Андрей Тарасенко, с 20 января начнется проверка владивостокской скорой помощи, которая будет включать в себя как финансовую, так и медицинскую деятельность.

По итогам поездок в районы края глава региона сделал для себя вывод о том, что молодых специалистов в больницах практически нет. Вместе с тем, Андрей Тарасенко сообщил журналистам, что по результатам его переговоров с заместителем председателя правительства России Ольгой Голодец достигнута договоренность о том, что в Приморском крае будет отрабатываться схема распределения молодых специалистов. На краевые власти ляжет обязанность обеспечения их жильем и работой, которой в Приморье много. В Москву уже направлена заявка о количестве необходимых квалифицированных докторов. «Нам нужно, чтобы не просто специалист приехал, а уже готовый к работе», - отметил Андрей Тарасенко.

По словам руководителя региона, та же ситуация с нехваткой специалистов в Приморье наблюдается не только в здравоохранении, но и в сфере образования. «Вы же знаете, у нас во многих школах нет даже английского языка. Даже если говорить о физкультуре… Есть залы спортивные, дети хотят заниматься, в кружках участвовать, но нет тренеров. И, получается, пустые залы стоят», - откровенничал Андрей Тарасенко. Для исправления ситуации привлекать педагогов планируют с помощью аналогичной программы. Первые результаты ожидаются к лету 2018 года.

Дмитрий Санников, Влада Золотова

