Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов объявил об отставке, сообщает DEITA.RU.

Заявление он сделал на своей страничке в Instagram: "Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий Главы Республики Саха (Якутия) в связи с отставкой по собственному желанию.

Всегда понимал, что ротация кадров должна происходить на любом уровне. Сам проводил это в кадровой работе.

Сегодня назрел тот момент в Якутии. Избран Президент Российской Федерации на новый 6-летний срок. Поставлены абсолютно новые стратегические задачи на развитие страны. И республике нужен новый руководитель.

Далее остались буквально несколько дней до объявления дня выборов в республике. И считаю, что выборы Главы Якутии необходимо провести этой осенью. Каждый год проводить такие мероприятия становится накладным материально и морально.

При всех действиях руководствовался только интересами якутян, государства.

Начиная свой трудовой путь от простого рабочего до руководителя республики всегда был в гуще народа, вместе разделяя их радость и горе, был всегда открыт для общения и диалога.

Хочу поблагодарить народ Якутии за доверие, Президента России Владимира Владимировича Путина за поддержку и понимание, органов властей республики за сотрудничество.

Остаюсь верен своим принципам быть востребованным в малых и больших делах Родной республики.

Желаю Вам мира и добра. Будьте всегда уверены в лучшем завтрашнем дне Якутии и России".

Напомним, пост руководителя Республики Борисов занимает с 2010 года.