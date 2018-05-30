На должность председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края назначен Юрий Высоцкий, сообщает DEITA.RU.

Решение о назначении приняли депутаты на очередном заседании Законодательного Собрания Приморского края 30 мая. Кандидатуру Юрия Высоцкого представили врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и председатель Законодательного Собрания Александр Ролик.

На заседании было отмечено, что Юрий Высоцкий соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатуре на должность председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края.

Новый главный счетовод Приморья имеет высшее образование. В 1985 году он окончил Иркутское высшее военное авиационное инженерное ордена Красной Звезды училище по специальности "авиационное электро- и приборное оборудование" (квалификация "военный инженер-электрик"), в 1995 году - Благовещенский финансово-экономический колледж по специальности "налоги и налогообложение" (квалификация "финансист"), в 2006 году прошел обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе "Финансово-кредитная и налоговая политика государства". Общий трудовой стаж Юрия Владимировича составляет более 30 лет, а стаж работы в области государственного управления и контроля, экономики и финансов - более 20 лет.

Как отметил председатель комитета Законодательного Собрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, обстоятельства, препятствующие поступлению данного кандидата на государственную должность Приморского края, не выявлены. Также поступило заключение Счетной палаты РФ о соответствии кандидатуры Юрия Высоцкого установленным требованиям. Согласно постановлению ЗС ПК Юрий Высоцкий вступит в должность с 13 июня 2018 года.

Дмитрий Санников