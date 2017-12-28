Одну из главных нерешенных проблем России озвучил глава государства на совещании с членами кабинета министров, сообщает «Deita.ru».

Это большое количество людей, живущих на доход ниже прожиточного минимума, сейчас в России таких 20 миллионов человек, что, по словам Путина, "недопустимо много".

Президент отметил, что свое черное дело сделали экономический кризис, снижение цен на нефть, внешние ограничения, поэтому количество бедных в стране и увеличилось.

В ходе съезда партии Путин заявил, что «Мы вышли на этап устойчивого роста экономики, и, опираясь на рост экономики, на рост производительности труда, мы должны таргетировать бедность. Делать это так, как мы таргетировали инфляцию, и, как вы знаете, в целом добились положительных результатов».



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в России одобрено повышение МРОТ до прожиточного минимума.

Таисия Масина