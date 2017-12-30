Напряженность между США и Россией непрерывно растет, вместе с ней растут и различные риски, сообщает «Deita.ru».

О потенциальных угрозах России в будущем рассказал политолог, профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев.

Как пишет РИА ФАН, по мнению эксперта, для России очевидны следующие внешнеполитические риски - конфликт на Корейском полуострове, возможно с применением оружия массового уничтожения, который затронет интересы России в политическом, экономическом и военно-силовом плане и вынудит — причем, автоматически — Москву принять в нем участие, вероятно, в форме принуждения к миру.

Далее — возобновление военных действий на востоке Украины с последующими гуманитарными последствиями. В данном случае, вмешательство России неизбежно, как неизбежны и возникающие в связи с этим последствия, с точки зрения дальнейших отношений с Западом.

Также существует угроза масштабной дестабилизации в прилегающих к Афганистану странах Центральной Азии, как результат перетока туда радикальных исламистов из Сирии и Ирака. Этот риск оценивается как менее острый, но со счетов не сбрасывается.

Кроме того, угрозу несет создание потенциала первого удара на европейском театре военных действий, включая провоцирующий ударный потенциал в Балтийском море и Прибалтике. Это уже вполне осязаемый военный потенциал, причем развернутый в рамках реалистичных сценариев развития военно-политической обстановки.

И еще одна опасность таится в попытках военно-силового оспаривания российского политического и экономического доминирования в Арктике. По словам политолога, наши западные партнеры не смирились с положением вещей, возникшим в 2016–17 годах. А значит, Россию наверняка проверят на прочность.

И наконец, завершающей угрозой может стать террористическая активность в крупных городах. Терроризм становится менее «повстанческим» и более «мегаполисным». Это серьезный вызов, противостоять такому терроризму сложнее, ибо новая волна «мегаполисного» терроризма будет существенно более изощренной.

Кроме внешних угроз, есть еще и внутренние - это необходимость формирования и структурирования выраженных точек экономического роста в реальном секторе экономике. Далее — необходимость переноса центра экономического роста на Восток, где находятся наиболее привлекательные для России партнеры. Следующее — необходимость модернизации социальной структуры общества и выравнивание стандарта социальных услуг. Важно не только, сколько человек зарабатывает. Важно то, к какому объему социальных сервисов он имеет доступ и какого качества эти социальные сервисы. И это, считает профессор, неплохая задача для государства на ближайшие 5–6 лет.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что солдаты США смогут печатать дронов прямо на поле боя.

Таисия Масина