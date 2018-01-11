Жители России назвали главных врагов своей страны, сообщает «Deita.ru».

Левада-центр провел опрос среди 1600 россиян и выяснил, что больше половины из них - 66% - уверены, что враги у России есть. Главные из них, как пишет Коммерсант, это США (68% опрошенных так считают), Украина (29%) и Евросоюз (14%).

Кроме них в список недоброжелателей попали Польша (8%), Германия, НАТО и Англия (по 6%), а также сторонники запрещенного в России «Исламского государства» (5%). Еще по 4% граждан считают, что врагами России являются государства Ближнего Востока и «те, кто сегодня стоит у власти - чиновники, правительство, друзья Путина».

Некоторые из опрошенных не забыли о террористах - 3% и оппозиции в лице Навального - 2%.



Помимо этого, исследователям удалось получить и такие интересные данные, как уверенность в отсутствии врагов у России (21% респондентов). Окружение врагами со всех сторон - 23% граждан. А 21% россиян назвал самыми опасными врагами «скрытых, внутренних».

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что США назвали своих главных геополитических соперников.

Таисия Масина