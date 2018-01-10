Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин требует от руководства региональных главков ведомства докладывать о ходе расследования мошенничества чиновников в Приморье, сообщает Deita.ru со ссылкой на Interfax.

Бастрыкин поручил руководителям региональных следственных управлений доложить о ходе и результатах возбужденного уголовного дела и процессуальной проверки.

9 января в эфире одного из федеральных каналов появился сюжет о мошенничестве чиновников образования и науки Приморского края, связанным покупкой жилья для выпускников детдомов по завышенной цене. По данным фактам в СУ СК России по Приморскому краю расследуется уголовное дело.

Михаил Грач