Соревнования по самому жесткому разделу кикбоксинга – К-1 подарили настоящий праздник всем любителям эти ого зрелищного вида спорта, сообщает «Deita.ru».

Кубок Приморья разыграли 70 спортсменов со всего края – Владивостока, Артёма, Уссурийска, Находки. Турнир продолжался два дня и вызвал заcлужённый интерес зрителей, которые пришли «поболеть» за бойцов в СК «Олимпиец».

Особенно жарким был второй день соревнований, когда проходил финальные бои. 40 бойцов, среди которых были и девушки, выходили в ринг лишь с одной целью – победить и завоевать почетный трофей. Как отмечали специалисты, бойцы продемонстрировали хорошую физическую и техническую подготовку в разделе К-1.





Самый зрелищный бой получился у тяжеловесов – в весовой категории 91+. В риге встретились боец из Уссурийска Виталий Мут и Владимир Бахтин из Артема. За этот финал бойцы удостоились высокой оценки, были отмечены главной судейской коллегией и специальными призами от партнера приморской федерации кикбоксинга. Также все победители главного турнира региона – Кубка Приморского края - получили новогодние подарки от спонсоров соревнований.

При «За лучшую технику ведения боя» среди юношей был удостоен Данил Стяжкин,, «За волю к победе» отмечен Кирилл Гаврик. Среди юниоров специальными призами за лучшую технику отмечен Александр Михайлюк, за волю к победе - Нарек Манукян.





Среди взрослых получился зрелищным бой в весовой категории до 67 кг. Судейская бригада отметила за лучшую технику Владимира Накутного, а его соперник Ислам Абдувахидов был отмечен «За волю к победе». Лучшим судьей турнира был признан Денис Калмыков.

Награды победителям вручили главный Судья соревнований Денис Паник и кикбоксер из Уссурийска, триумфатор своего дебютного серьёзного международного турнира - победительница Первенства Европы 2017 года Мария Башкина. А от имени Приморской федерации кикбоксинга были вкручены подарки и прозвучали теплые слова поздравлений в адрес тренерского состава и судейской коллегии.





По мнению президента приморской Федерации кикбоксинга Виктора Тарабарина, уровень соревнований и подготовка бойцов с каждым годом растет.

«Кубок Приморья - это отборочные соревнования Дальневосточного Федерального округа по кикбоксингу в разделе К-1, которые пройдут уже в 2018 году в г. Нерюнгри. Приятно видеть «рост» и уровень технической подготовки наших кикбоксеров – это итог работы и тренерского состав. Хочу поблагодарить всех и пожелать удачи бойцам и тренерам на турнирах. Выражаю признательность всем, кто помогал в организации нашего турнира. Вклад в спорт, пропаганда здорового образа жизни, поддержка спортивных соревнований - это и инвестиции в наше будущее. Вклад в будущее Приморья и страны», - отметил Виктор Тарабарин.









Инна Эстрина