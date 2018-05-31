Флаг КНДР
Источник изображения: © AP Photo/Patrick Semansky
Читайте также:

Министры иностранных дел России и КНДР Сергей Лавров и Ли Ён Хо встретились в здании Верховного народного собрания в Пхеньяне, сообщает DEITA.RU. 

Напомним, глава МИД РФ прибыл в Северную Корею, чтобы обсудить ситуацию  на Корейском полуострове. 

По информации РИА "Новости", по итогам встречи с коллегой Лавров сказал, что нельзя полностью решить ядерную проблему КНДР, пока не будут отменены санкции против этой страны. 

Ирина Петрова 

Читайте также: