Министры иностранных дел России и КНДР Сергей Лавров и Ли Ён Хо встретились в здании Верховного народного собрания в Пхеньяне, сообщает DEITA.RU.

Напомним, глава МИД РФ прибыл в Северную Корею, чтобы обсудить ситуацию на Корейском полуострове.

По информации РИА "Новости", по итогам встречи с коллегой Лавров сказал, что нельзя полностью решить ядерную проблему КНДР, пока не будут отменены санкции против этой страны.



Ирина Петрова

