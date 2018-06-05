Бензин на известной заправке "подешевел", но не весь, сообщает DEITA.RU.



Курьезный случай произошел на одной из заправок Роснефти. На электронном табло с ценами, по всей видимости, произошел сбой и оно выдало ошеломляющую стоимость 92- ого бензина - 1 рубль 30 копеек.





Приморские пользователи оказались весьма удивлены таким развитием событий и сразу же принялись шутить: "Глазам не верю! Нельзя так с утра пугать", "Мне цистерну 92 пожалуйста", "Это уже в долларах", "Распродажа просрочки с 90-х годов что ли?".

Более практичные подписчики отметили: "По закону товар должен быть продан по указанной цене на ценнике. А в данном случае табло имеет функцию ценника?", "Это же на 500 рублей можно 380 литров заправить", "Подъехать на цистерне и попросить на 5000, например.И потом в суд".

Таисия Масина